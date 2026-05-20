Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, чего ждет от финала Кубка России между красно-белыми и «Краснодаром».

«Московский "Спартак" неровно провел этот сезон, а "Краснодар", как мне кажется, был стабильнее. Думаю, "быки" — фавориты этой игры. Расценил бы шансы 60 на 40 в пользу "Краснодара". Их легионеры посильнее, а иностранцы играют сейчас важную роль в обеих командах.

"Краснодар" выглядит предпочтительнее в этом матче, но финал есть финал. "Спартак" в любом случае имеет шансы, мотивацию и вполне может дать бой», — сказал Бояринцев «СЭ».

Финал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».