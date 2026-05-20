Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал чемпионство «Арсенала» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.
Португалец признался, что в команде испытывают разочарование, поскольку борьба за титул была ключевой задачей на сезон.
«Мы все разочарованы, потому что это главный трофей, за который мы боролись. Я горжусь своими одноклубниками, но для победы в чемпионате нужно было действовать лучше», — приводит слова Силвы BBC.
Напомним, в предпоследнем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), после чего «Арсенал» досрочно обеспечил себе чемпионство.