Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался о поражении своей команды в 1-м стыковом матче за право выступать в РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:1).

Василий Березуцкий — главный тренер «Урала»

«Я видел повтор и был спокоен, потому что гола нет.  Возможно, я плохо вижу.  Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально.  Я вижу, что гола не было.  Возможно, я ошибаюсь, но это тоже допустимо.

Любой команде РПЛ будет тяжело играть против такой обороны.  Если вы посмотрите предыдущий матч "Спартака" с махачкалинским "Динамо", то там у "красно‑белых" тоже особо моментов не было.  В ответной игре по большому счету надо играть вперед и надеяться, что количество перейдет в качество», — передает слова Березуцкого «Матч ТВ».

Ответная игра между этими командами состоится 23-го мая в Каспийске.