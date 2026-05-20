Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался о поражении своей команды в 1-м стыковом матче за право выступать в РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:1).

«Я видел повтор и был спокоен, потому что гола нет. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально. Я вижу, что гола не было. Возможно, я ошибаюсь, но это тоже допустимо.

Любой команде РПЛ будет тяжело играть против такой обороны. Если вы посмотрите предыдущий матч "Спартака" с махачкалинским "Динамо", то там у "красно‑белых" тоже особо моментов не было. В ответной игре по большому счету надо играть вперед и надеяться, что количество перейдет в качество», — передает слова Березуцкого «Матч ТВ».

Ответная игра между этими командами состоится 23-го мая в Каспийске.