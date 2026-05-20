Генеральный директор «Марселя» Алессандро Антонелло ответил на вопрос о возможном приобретении полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Трансферный рынок "Марселя" в данный момент находится в состоянии застоя, ожидая прихода нового спортивного директора и тренера. Поэтому пока рано предполагать, что переговоры уже начались», — приводит слова Антонелло Odds.ru.

Ранее Сперцян заявил о желании продолжить карьеру в Европе.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 30 матчей в рамках РПЛ, забил 13 голов и сделал 16 голевых передач.