Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на информацию о возможном переходе в стан «Марселя» этим летом.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«В "Марселе" диаспора армянская большая (улыбается). Я не знаю, первый раз слышу.

На самом деле, я переподписал контракт ещё в том сезоне, просто его не оглашали. Что касается отъезда… мысли всё те же. Я, конечно, хочу, посмотрим, что будет. Будет ли достойное предложение. Будем разговаривать», — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!»

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч во всех турнирах, записав на свой счёт 14 голов и 18 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2029 года.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 25 миллионов евро.

«Краснодар» в чемпионате России-2025/26 стал вторым, завоевав серебряные медали.