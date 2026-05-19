Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о проблемах команды в линии атаки.

«Мы обменяли Гонду, потеряли Кассьерру и взяли только Дурана. До этого у нас было три нападающих, поэтому конкуренция была ещё больше. То, что команде нужен хороший нападающий, думаю, ни у кого не вызывает сомнений, и над этим нужно работать. Сезон заканчивается, и нужно думать, как команда будет жить дальше», — цитирует Тимощука «Советский спорт».

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков за 30 туров. Победный гол в матче против «Ростова» (1:0) забил нападающий Александр Соболев.