Новым главным тренером мёнхенгладбахской «Боруссии» может стать Доменико Тедеско, информирует влиятельный журналист Николо Скира.

По данным источника, руководство «жеребцов» предложило экс‑наставнику московского «Спартака» контракт на два года.

Последним клубом 40‑летнего Тедеско был турецкий «Фенербахче», там он проработал с сентября 2025 года по апрель 2026 года.

Этот сезон «Боруссия» М закончила на 12‑м месте в таблице чемпионата Германии с 38 очками. Тедеско руководил в Бундеслиге «Шальке» и «РБ Лейпциг».