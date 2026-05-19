Форвард «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин пожелал удачи своему бывшему клубу «Тоттенхэм Хотспур» на финише АПЛ.

«Весь сезон слежу за "Тоттенхэмом". Надеюсь, они добьются результата в матче с "Челси" и останутся в Премьер-лиге, они это заслужили. Поддерживаю команду с другого конца мира, я люблю их. Люблю болельщиков, клуб и желаю парням всего наилучшего. Вперед, "Тоттенхэм"!» — приводит слова форварда BBC.

«Тоттенхэм» в двух последних турах встретиться с лондонским «Челси» и «Эвертоном». «Шпоры» за два тура до конца имеет отрыв в два балла от зоны вылета из АПЛ.