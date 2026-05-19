Легендарный английский нападающий Алан Ширер считает, что Пеп Гвардиола немного отдохнёт после ухода из «Манчестер Юнайтед», а потом начнёт работать с какой‑нибудь сборной.

«Что ждёт Гвардиолу после ухода из "Сити"? Отдых. Он отдохнёт год. А затем с новыми силами возьмётся за работу. Возможно, возглавит какую‑то сборную», — цитирует Ширера Tribal Football.

Вчера, 18 мая, в СМИ появилась информация о том, что испанский специалист покинет «Ман Сити» по окончании этого сезона, а вместо него клубом будет руководить Энцо Мареска.

Гвардиола возглавил «горожан» в 2016 году. Под его руководством клуб завоевал 20 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и шесть раз — АПЛ.