Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес обнародовал состав команды на чемпионат мира по футболу 2026 года, который состоится в Канаде, США и Мексике.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»);
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеуш Нунеш («Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона», аренда из «Аль-Хилаля»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»);
Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Саму Кошта («Мальорка»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
Нападающие: Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Рафаэл Леау («Милан»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
В рамках группового этапа португальцы сыграют с командами Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии.