Главный тренер сборной Бразилии, Карло Анчелотти, прокомментировал свое решение не включить нападающего «Челси» Жоао Педро в команду на чемпионат мира 2026 года.

«Мне жаль, и я хочу поблагодарить всех, кто был с нами. Конечно, нам грустно из-за Жоао Педро. С учетом того сезона, который он провел в Европе, он, вероятно, заслуживал быть в этом списке, но, к сожалению, мы со всей осознанностью и при всем уважении выбрали другого игрока. Мне очень жаль Жоао Педро и всех остальных», — сказал Анчелотти Goal.

За свою карьеру бразилец сыграл 49 матчей, забив 20 мячей и отдав шесть результативных передач.