Бразильский нападающий Жоао Педро — основной претендент «Барселоны» на роль центрального нападающего.

Форвард «Челси» осведомлен об этом и стремится перейти в каталонский клуб. Спортивный директор «Барселоны» Деку и агент бразильца активно обсуждают детали сделки уже несколько недель.

Представитель Педро уведомит «Челси» о заинтересованности «Барселоны». По информации Mundo Deportivo, возможная сумма трансфера оценивается в 100 миллионов евро.

«Челси» не намерен расставаться с игроком, но отсутствие команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов может стать весомым аргументом для Педро в пользу смены клуба. Кроме того, это может побудить лондонский клуб к продажам игроков для уменьшения расходов на зарплаты.