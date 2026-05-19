Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на вызов форварда «Сантоса» Неймара на финальный турнир ЧМ-2026.

«Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира. Мы потратили весь год на анализ Неймара. Мы поняли, что в последний период он обрел стабильность и находится в хорошей физической форме.

Мне жаль игроков, которые остались вне состава, таких как Жоао Педро. У них будут шансы в дальнейшем.

Выбрать этих 26 игроков было очень трудно, потому что конкуренция в этой стране очень и очень высока! Я получил множество советов по поводу данного списка игроков... От журналистов, экспертов, блогеров, певцов, игроков, бывших игроков. Все давали мне советы по всему миру. Даже пилот самолета спрашивал меня, кого я собираюсь вызвать.

Я не боюсь сказать, что Бразилия может выиграть чемпионат мира», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

За сборную Бразилии Неймар в общей сложности 128 встреч, забил 79 мячей и сделал 59 ассистов.