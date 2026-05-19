Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп с Гвардиола объявил игрокам о своём скором уходе из клуба, как сообщает The Sun. О его уходе планируют объявить в воскресенье, 24 мая, в честь победы в Кубке Англии, и провести парад в его честь 25 мая.

Гвардиола присоединился к «Манчестер Сити» в 2016 году, и его контракт был рассчитан до лета 2027 года. За время работы он выиграл 20 трофеев с командой.

Экс-наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска станет новым тренером «Ман Сити», и его контракт с клубом уже согласован, как сообщил инсайдер Фабрицио Романо.