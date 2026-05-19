Бывший полузащитник «Спартака», а ныне известный телекомментатор Константин Генич назвал позицию, которую красно‑белым надо усилить перед стартом нового сезона, чтобы включиться в борьбу за золото РПЛ.

«У команды хороший подбор игроков.  Но я бы ещё взял футболиста на фланг.  Солари — очень нестабильный, хоть и хорошие цифры в сезоне.  Маркиньос порой играет сам с собой.  Плюс его постоянно меняют, будто он не вытягивает весь матч.  Поэтому вингер с учётом ухода Бонгонда точно пригодился бы», — сказал Генич «Чемпионату».

По итогам этого сезона «Спартак» занял четвёртое место.  Зимой команду возглавил испанец Хуан Карлос Карседо.