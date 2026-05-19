Бывший полузащитник «Спартака», а ныне известный телекомментатор Константин Генич назвал позицию, которую красно‑белым надо усилить перед стартом нового сезона, чтобы включиться в борьбу за золото РПЛ.

Константин Генич globallookpress.com

«У команды хороший подбор игроков. Но я бы ещё взял футболиста на фланг. Солари — очень нестабильный, хоть и хорошие цифры в сезоне. Маркиньос порой играет сам с собой. Плюс его постоянно меняют, будто он не вытягивает весь матч. Поэтому вингер с учётом ухода Бонгонда точно пригодился бы», — сказал Генич «Чемпионату».

По итогам этого сезона «Спартак» занял четвёртое место. Зимой команду возглавил испанец Хуан Карлос Карседо.