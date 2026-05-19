В матче 37-го тура АПЛ «Борнмут» примет «Манчестер Сити». Поединок состоится 19 мая в 21:30 мск на стадионе «Виталити».

За 2 тура до конца «Борнмут» занимает 6-е место, имея 53 очка. Коллектив Ираолы нужна сегодня хотя бы ничья, чтобы удержаться в зоне Лиги Европы. Стоит отметить, что в АПЛ «вишни» не проигрывают с 3 января.

«Манчестер Сити» не устроит ничья. Команде Пепа Гвардиолы нужна только победа, так как «Арсенал» уже выиграл и оторвался на 5 очков в борьбе за титул. Потеря очков будет означать для «Ман Сити» окончание чемпионской гонки. До этого «горожане» разгромили «Кристал Пэлас» и «Брентфорд».

Котировки букмекеров: 4.71 — победа «Борнмута», 4.23 — ничья, 1.65 — победа «Манчестер Сити».

Прогноз ИИ: команды сыграют вничью 1:1.

