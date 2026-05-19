«Атлетико» представил свою выездную форму на сезон 2026/27, созданную Nike. Основной цвет — черный, дополненный желто-зелеными акцентами.

Гостевая форма «Атлетико» Официальный сайт «Атлетико» Мадрид

Черный цвет футболки отходит от традиционных канонов и подчеркивает решительность мадридского клуба. Детали цвета Volt, используемые в ключевых элементах формы, добавляют визуальной динамики, ассоциирующейся с энергией, страстью и триумфом команды в ключевые моменты.

Впервые в этой форме «Атлетико» выйдет на поле 24 мая, когда сыграет гостевой матч против «Вильярреала» в 38-м туре Ла Лиги.