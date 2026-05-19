Бывший капитан «Зенита» и сборной России, заслуженный мастер спорта Андрей Аршавин рассказал, что в начале его карьеры один тренер говорил, что он не станет футболистом из‑за небольшого роста.

«Самая большая любовь — футбол. Я не думал, что стану футболистом. Я просто играл и получал удовольствие. Всё то время, что учился в школе и академии, многие были оформлены как грузчики и прочее. И только элитные игроки были профессионалами. Тогда "Зенит" не был элитным клубом. Мне один тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По версии многих специалистов и футбольных болельщиков, Аршавин считается сильнейшим футболистом России в XXI веке.