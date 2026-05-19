Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо может летом перебраться в итальянскую Серию А.

Рональд Араухо globallookpress.com

По данным издания Sport.es, активный интерес к 27‑летнему уругвайцу сейчас проявляет миланский «Интер».

По данным источника, Араухо с доплатой может быть включён в сделку по переходу Алессандро Бастони, которого хочет заполучить каталонский клуб. Но пока по уругвайцу не было официального предложения, а «Интер» отверг первое предложение «Барселоны» по своему защитнику.

В качестве альтернативного варианта «нерадзурри» рассматривают игрока «Тоттенхэма» Луку Вушковича, который отыграл этот сезон в аренде в «Гамбурге».