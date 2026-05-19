Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о вызове форварда «Сантоса» Неймара на чемпионат мира.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира. Мы весь год следили за его игрой. Мы пришли к выводу, что в последнее время в выступлениях Неймара появилась стабильность, он находится в хорошей физической форме», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что именно Неймар является лучшим бомбардиром в истории бразильской национальной команды. В его активе 79 голов.

На групповой стадии чемпионата мира бразильцы сыграют со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.