Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри готов остаться в клубе после завершения сезона-2025/26, однако рассчитывает на выполнение нескольких ключевых требований. Об этом сообщает MilanNews.

По информации источника, итальянский специалист настаивает на серьезном усилении состава в ближайшее трансферное окно, а также требует прекратить внутренние разногласия в руководстве, которые негативно влияли на его работу по ходу сезона.

В соглашении Аллегри прописан пункт об автоматическом продлении контракта до лета 2028 года с окладом около шести миллионов евро за сезон, если «Милан» сумеет завоевать путевку в Лигу чемпионов по итогам заключительного тура чемпионата.

За тур до завершения чемпионата Италии-2025/26 «Милан» с 70 очками после 37 матчей занимает третье место в турнирной таблице.

Аллегри возглавляет россонери с июня 2025 года.