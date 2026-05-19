«Арсенал» установил новый рекорд по количеству голов, забитых с угловых в одном сезоне Премьер-лиги.

В последнем матче 37-го тура АПЛ команда Микеля Артеты одержала победу над «Бернли» со счетом 1:0. Победный гол на 37-й минуте забил Кай Хавертц, который реализовал подачу Букайо Сака со стандартного положения.

Этот гол стал 18-м для «канониров», забитым с углового в текущем розыгрыше турнира. Таким образом, команда установила новый рекорд, превзойдя свое же достижение, установленное ранее в сезоне. До этого момента ни одна команда в истории английской Премьер-лиги не забивала больше 16 голов с угловых за сезон.

Ранее этот рекорд принадлежал «Арсеналу» в сезоне 2023/24, «Вест Бромвичу» в сезоне 2016/17 и «Олдхэму» в сезоне 1992/93.