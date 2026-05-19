«СЭ» сообщает, что московское «Динамо» планирует усилить правый фланг обороны летом, пригласив игрока с российским паспортом.

На данный момент рассматриваются два кандидата: Арсен Адамов, который прошлый сезон провел в «Зените», и Николай Рассказов, выступавший за «Крылья Советов». Оба футболиста в конце лета станут свободными агентами, что позволит «Динамо» подписать их без выплаты компенсации.

Спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем продвигается кандидатура Адамова, в то время как главный тренер команды Ролан Гусев заинтересован в Рассказове.