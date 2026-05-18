Ламин Ямаль, атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, не сможет принять участие в первых матчах чемпионата мира из-за полученной травмы.

Игрок повредил ногу во время исполнения пенальти в матче Ла Лиги 22 апреля, который «Барселона» выиграла у «Сельты» со счетом 1:0.

По данным The Athletic, Ямаль пропустит дебютный матч сборной Испании на чемпионате мира против Кабо-Верде, запланированный на 15 июня. Также есть сомнения в его участии во второй игре турнира — против сборной Саудовской Аравии 21 июня.

Королевская испанская футбольная федерация поддерживает связь с «Барселоной» и регулярно направляет медицинских специалистов для мониторинга состояния здоровья футболиста.