Российский тренер Сергей Юран высказался о чемпионстве «Зенита» по итогам текущего сезона РПЛ.

«"Краснодар" при помощи селекции навязывает борьбу. Печально, что в главных соперниках не "Спартак", ЦСКА или "Динамо".

Когда Дивеев ушел из ЦСКА, я сразу сказал, что это потеря серьезная. "Зенит" приобрел, ЦСКА потерял. Соболев терпел, работал, доказывал. Появился шанс — он его использовал. Рад за него. "Спартаку" он почему‑то не пригодился, а "Зенит" его взял, он помогает команде выигрывать.

В "Зените" намного проще забивать 10 голов и больше. Вратаря Адамова не атаковали так много, а в тех моментах, что были, он выручал. Но нельзя успокаиваться. В таких клубах, как "Зенит", надо постоянно доказывать, что ты номер один», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» занял первое место и на два очка опередил ставший второй «Краснодар».