«Марсель» проявляет интерес к полузащитнику и капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Как сообщает Arménie Football, клуб из Лиги 1 планирует усилить состав в летнее трансферное окно и рассматривает несколько вариантов для укрепления средней линии. Хавбек входит в число кандидатов на возможный переход.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч во всех турнирах, записав на свой счёт 14 голов и 18 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2029 года.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 25 миллионов евро.

«Краснодар» в чемпионате России-2025/26 стал вторым, завоевав серебряные медали.