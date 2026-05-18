Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал уход форварда Антуана Гризманна из команды.

«Он играл особую роль, а это непросто. Таких футболистов мало. Мы проведём работу над поиском такового. Командам нужны такие игроки как, например, Коке. Их значимость просто не передать словами. Совершенно очевидно, что мы надеемся найти замену Антуану и получить всё необходимое для борьбы за трофеи.

Взаимоотношения с футболистами — это та сфера, которую объяснить непросто. Мы с Антуаном не друзья, но я его обожаю. Мы с ним не ужинам вместе каждую неделю. Антуан мне всегда нравился. Я доверяю ему и считаю, что не ошибся, доверившись ему», — приводит слова Симеоне Marca.

После окончания сезона 35‑летний француз станет свободным агентом после истечения контракта с мадридским «Атлетико». После этого он станет футболистом «Орландо».

Уже известно, что в «Орландо» Гризманн будет выступать под привычным для себя № 7.