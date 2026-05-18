Российский тренер Юрий Семин высказался о будущем наставника московского «Динамо» Ролана Гусева.

«Как по мне, Ролан Александрович хорошо выполнил свою работу за этот короткий период. Как будет дальше, доверят ли ему, не могу сказать.

Тренерская работа сложная, тем не менее Гусев справился хорошо. Скажу так: Ролан Александрович работал уверенно, достойно, поэтому у него есть все основания, чтобы его контракт был продлен», — цитирует Семина «СЭ».

Гусев возглавил «Динамо» в ноябре 2025 года вместо Валерия Карпина.