Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионстве команды по итогам завершившегося сезона РПЛ.

«Сезон запомнился худшим стартом за последние 16 лет. Примеров в истории чемпионата РПЛ еще не было, когда команда так плохо начинала и смогла стать чемпионом.

Сам ход чемпионской гонки — это, конечно, интрига, которая держала всех болельщиков в напряжении практически до последней минуты. Прекрасный чемпионат. Третий год подряд мы боремся до конца, очень напряженная борьба. Рад, что в этом сезоне в серьезной конкуренции с "Краснодаром" мы смогли победить.

Я поздравляю город, болельщиков с возвращением кубка в Санкт‑Петербург. Я рад, что в этом году будет хорошее настроение в городе на Неве», — цитирует Семака « Матч ТВ ».

Напомним, что по итогам 30 туров «Зенит» занял первое место и опередил второй «Краснодар» на два очка.