Эксперты французского издания L'Équipe оценили выступление российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 34-го тура Лиги 1 против «Парижа».

Матвей Сафонов globallookpress.com

В дерби «ПСЖ» уступил со счётом 1:2, хотя по ходу встречи подопечные Луиса Энрике вели в счёте. Сафонов пропустил два мяча, но при этом совершил семь сейвов.

Журналисты поставили российскому голкиперу оценку 6 из 10. Более низкий балл среди игроков «ПСЖ» получили только Лукас Бералдо и Хвича Кварацхелия — по 4 очка.

Несмотря на поражение в последнем туре, «ПСЖ» заранее обеспечил себе чемпионский титул в Лиге 1, набрав 76 очков по итогам 34 матчей.