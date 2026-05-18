«Гавр» обыграл «Лорьян» (2:0) в матче 34-го тура французской Лиги 1.

Исса Сумаре — автор гола в ворота «Лорьяна» globallookpress.com

На 33-й минуте игрок «Лорьяна» Абдулайе Фай оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Еще один гол «Гавр» записал на свой счет на 62-й минуте, отличился Исса Сумаре.

Результат матча

ЛорьянЛорьянЛорьян0:2ГаврГаврГавр
0:1 Исса Сумаре 62'
Лорьян:  Ивон-Ландри Мвого,  Натаниэль Аджей (Бамо Мейте 73'),  Монтассар Тальби,  Абдулайе Фай,  Панос Кацерис,  Ноа Кадиу,  Арсен Куасси,  Лоран Абергель (Артур Авом 66'),  Жан-Виктор Макенго (Тосин Айегун 66'),  Пабло Пажи,  Бамба Дьенг (Самбу Сумано 81')
Гавр:  Мори Дио,  Фоде Дукуре (Лоик Него 73'),  Готье Льорис,  Этьен Юте-Кинкуэ,  Аруна Санганте (Джорджес Гомис 90'),  Софьян Буфаль (Феликс Мамбимби 85'),  Рассул Ндиайе,  Ясин Кехта (Симон Эбоног 73'),  Алли Саматта,  Исса Сумаре,  Enzo Koffi
Жёлтые карточки:  Лоран Абергель 41' (Лорьян),  Ноа Кадиу 53' (Лорьян)

По итогам сезона «Гавр» занял 14-е место в таблице Лиги 1 с 35-ю очками в активе.  «Лорьян» — на 9-й строчке с 45-ю баллами.