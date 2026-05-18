«Гавр» обыграл «Лорьян» (2:0) в матче 34-го тура французской Лиги 1.
На 33-й минуте игрок «Лорьяна» Абдулайе Фай оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Еще один гол «Гавр» записал на свой счет на 62-й минуте, отличился Исса Сумаре.
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Натаниэль Аджей (Бамо Мейте 73'), Монтассар Тальби, Абдулайе Фай, Панос Кацерис, Ноа Кадиу, Арсен Куасси, Лоран Абергель (Артур Авом 66'), Жан-Виктор Макенго (Тосин Айегун 66'), Пабло Пажи, Бамба Дьенг (Самбу Сумано 81')
Гавр: Мори Дио, Фоде Дукуре (Лоик Него 73'), Готье Льорис, Этьен Юте-Кинкуэ, Аруна Санганте (Джорджес Гомис 90'), Софьян Буфаль (Феликс Мамбимби 85'), Рассул Ндиайе, Ясин Кехта (Симон Эбоног 73'), Алли Саматта, Исса Сумаре, Enzo Koffi
Жёлтые карточки: Лоран Абергель 41' (Лорьян), Ноа Кадиу 53' (Лорьян)
По итогам сезона «Гавр» занял 14-е место в таблице Лиги 1 с 35-ю очками в активе. «Лорьян» — на 9-й строчке с 45-ю баллами.