Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о выступлении «Спартака» в завершившемся сезоне РПЛ.

«Обидно, что "Спартак" не забрал бронзу. Первый отрезок чемпионата был неудачным. Второй с новым тренером — получше. Могли зацепиться за третье место. Тем более "Локомотив" помог и проиграл в последнем матче. Но получилось как получилось. "Спартак" — непредсказуемая команда, за это его и любим», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» под руководством Хуана Карседо финишировал на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Впереди у команды еще Суперфинал Кубка России против «Краснодара».