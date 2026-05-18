Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о выступлении «Спартака» в завершившемся сезоне РПЛ.

Игорь Ледяхов
Игорь Ледяхов globallookpress.com

«Обидно, что "Спартак" не забрал бронзу.  Первый отрезок чемпионата был неудачным.  Второй с новым тренером — получше.  Могли зацепиться за третье место.  Тем более "Локомотив" помог и проиграл в последнем матче.  Но получилось как получилось. "Спартак" — непредсказуемая команда, за это его и любим», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» под руководством Хуана Карседо финишировал на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.  Впереди у команды еще Суперфинал Кубка России против «Краснодара».