Молодой талант «Зенита» Даниил Кондаков поделился эмоциями от первого чемпионского титула в составе своего клуба, а также рассказал, что внимательно следил за матчем 29‑го тура между московским «Динамо» и «Краснодаром».

«Очень рад, что мы стали чемпионами. Я смотрел матч "Краснодара", переживал. Но, честно говоря, так и думал, что "Динамо" выиграет», — сказал 19‑летний хавбек «Чемпионату».

Поражение «Краснодара» от «Динамо» (1:2) в 29‑м туре РПЛ открыло дорогу «Зениту» к чемпионскому титулу. Питерский клуб выиграл золотые медали, обыграв «Ротор» (1:0) в гостях в 30‑м туре. Кондаков в завершившемся сезоне провёл 15 матчей во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.