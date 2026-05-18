Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался об уходе из английского клуба по окончании сезона.

«В нашей жизни мы проходим через многие места, но некоторые из них становятся частью нас самих. Манчестер всегда будет моим домом.

Хочу искренне поблагодарить этот город, клуб и каждого болельщика. Эти четыре года были незабываемыми и полны моментов, которые и я, и моя семья навсегда сохраним в своей памяти. Нет слов, чтобы передать то счастье и тепло, которые мы здесь чувствовали.

Спасибо за поддержку, за каждое воспоминание и за то, что дали нам почувствовать себя здесь как дома с первого дня», — написал Каземиро на своей странице в социальной сети.

Напомним, что стороны решили не продлевать контракт, который завершается летом 2026 года. Таким образом, Каземиро получит статус свободного агента и может бесплатно перейти в другую команду.

34-летний бразилец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года, когда перешел из «Реала».