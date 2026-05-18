Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что все четыре вызванных голкипера на сбор национальной команды получат игровое время.

«Мы хотим по максимуму использовать всех четырёх вратарей в предстоящих трёх матчах.  Если смотреть на рейтинг ФИФА, то самым непростым соперником представляется сборная Египта, которая сейчас готовится к чемпионату мира.  Но и на две домашние игры мы будем настраиваться серьёзно», — цитирует Кафанова пресс‑служба РФС.

В этот раз в состав сборной России вошли: Денис Адамов из «Зенита», Антон Митрюшкин из «Локомотива», Станислав Агкацев из «Краснодара» и Александр Максименко из «Спартака».

28 мая команда Валерия Карпина сразится со сборной Египта в Каире, 5 июня — с Буркина‑Фасо в Волгограде, а 9 июня — с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.