Хосеп Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона.

Издание Daily Mail сообщает, что 55-летний испанский специалист решил покинуть свой пост после 10 лет работы в клубе.

Сообщается, что матч против «Астон Виллы» в 38-м туре АПЛ должен стать последним для Гвардиолы в команде. «Манчестер Сити» должен совсем скоро об этом официально объявить.

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года. В текущем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и выиграла Кубок Англии и Кубок лиги.