Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы над «Бетисом» (3:1) в 37-м туре Примеры поблагодарил фанатов сине-гранатовых за поддержку.

Ханс-Дитер Флик

«Это невероятное чувство, они дают нам на 10 процентов больше.  Болельщики знают, когда мы нуждаемся в них.  Сегодня было немного тяжело, но мы хотели победить, и это невероятно — видеть, как мы оборонялись против такой фантастической команды, как "Бетис".

С моей точки зрения, здесь есть уверенность в той работе, которую ты делаешь.  Никто тебе ничего не говорит — тебе доверяют.  Связь между игроками фантастическая. "Барселона" — лучший клуб в мире, а люди в Барселоне невероятные.  Каждый день, когда я иду по улице, люди очень дружелюбны.  Это идет от сердца, ты это чувствуешь.  Это невероятно.  Вот почему люди любят Барселону.  И клуб, где каждый работает от души», — цитирует Флика пресс-служба каталонского клуба.

Ранее «Барселона» досрочно выиграла чемпионат Испании-2025/26.