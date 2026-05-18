Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы над «Бетисом» (3:1) в 37-м туре Примеры поблагодарил фанатов сине-гранатовых за поддержку.

«Это невероятное чувство, они дают нам на 10 процентов больше. Болельщики знают, когда мы нуждаемся в них. Сегодня было немного тяжело, но мы хотели победить, и это невероятно — видеть, как мы оборонялись против такой фантастической команды, как "Бетис".

С моей точки зрения, здесь есть уверенность в той работе, которую ты делаешь. Никто тебе ничего не говорит — тебе доверяют. Связь между игроками фантастическая. "Барселона" — лучший клуб в мире, а люди в Барселоне невероятные. Каждый день, когда я иду по улице, люди очень дружелюбны. Это идет от сердца, ты это чувствуешь. Это невероятно. Вот почему люди любят Барселону. И клуб, где каждый работает от души», — цитирует Флика пресс-служба каталонского клуба.

Ранее «Барселона» досрочно выиграла чемпионат Испании-2025/26.