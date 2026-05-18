Центральный защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев поделился эмоциями от первого завоёванного чемпионского титула в карьере.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Для меня этот год, наверное, был самым интересным в карьере.  Первую часть играл за ЦСКА, вторую — за "Зенит".

Эмоции после игры с "Ростовом" были просто вау!  Похожие были после финала Кубка с "Краснодаром", но сейчас они сильнее.  Это чемпионат России!  Когда ты на протяжении 30 туров бьёшься за каждый балл, а в итоге ты — чемпион, это, как я уже сказал, просто вау!

В команде абсолютно топовый коллектив.  Россияне, иностранцы — здесь все свои и топовые ребята.  Очень классно общаться со всеми.  Ощущение, что мы лет двадцать знакомы.  Всех с победой!» — сказал Дивеев «Матч ТВ».

Первую часть сезона Дивеев провёл в составе ЦСКА, а зимой был обменян в «Зенит» на нападающего Лусиано Гонду.