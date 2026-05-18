Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.

«Если посмотреть, какой путь мы прошли и что построили за последние годы, особенно за последние четыре года — с точки зрения стабильности, количества очков и побед, — у нас уже должны были быть несколько больших трофеев.

Но такое бывает только в этой лиге. Это заставляет нас становиться еще сильнее. Нам все еще нужно сделать последний шаг — довести дело до конца. И в ближайшие три дня у нас будет такая возможность.

Команда показывала это последние десять месяцев. Осталось три матча. Но сейчас важен только один — с "Бернли". С учетом нашей ситуации и травм вопрос в том, как выйти на поле и показать свою лучшую игру. Единственное, что мы должны сделать, — сыграть лучше соперника. Это сильно повысит наши шансы на победу, а дальше, возможно, придет и все остальное.

Но сначала нам нужно сделать свою работу. Мы видели, как несколько дней назад они играли против "Астон Виллы", и понимаем, что матч будет тяжелым», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В настоящий момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ и за два тура до конца опережает второй «Манчестер Сити» на два очка.