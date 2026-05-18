Заместитель председателя правления петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, какой будет команда в следующем сезоне.

«Думаю, что "Зенит" всё равно видоизменится. Если будет хорошее предложение на топовых игроков, "Зенит" скорее всего согласится их отпустить. Дивеев — лучший российский защитник последних лет, он лидер. Возможно, именно этого и не хватало. Дивеев очень уверен, после игр он говорит четко, внятно и по делу», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» выиграл чемпионский титул, опередив на два очка «Краснодар».