Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа допустил, что предстоящий матч против «Атлетика» может стать последним для ряда игроков в составе команды.

Встреча 38-го тура чемпионата Испании, которая состоится 23 мая, станет заключительной для «Реала» в текущем сезоне.  Мадридский клуб досрочно лишился шансов на чемпионство и гарантировал себе второе место в турнирной таблице.

«Это будет наш последний матч в сезоне.  Наверняка, это последний матч для кого‑то из игроков команды.  Постараемся провести отличную игру и наслаждаться каждой минутой.  Меня это тоже касается», — приводит слова Арбелоа AS.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» не планирует продлевать контракт с Арбелоа и рассматривает вариант с приглашением Жозе Моуринью на пост главного тренера.