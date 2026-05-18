Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа допустил, что предстоящий матч против «Атлетика» может стать последним для ряда игроков в составе команды.

Встреча 38-го тура чемпионата Испании, которая состоится 23 мая, станет заключительной для «Реала» в текущем сезоне. Мадридский клуб досрочно лишился шансов на чемпионство и гарантировал себе второе место в турнирной таблице.

«Это будет наш последний матч в сезоне. Наверняка, это последний матч для кого‑то из игроков команды. Постараемся провести отличную игру и наслаждаться каждой минутой. Меня это тоже касается», — приводит слова Арбелоа AS.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» не планирует продлевать контракт с Арбелоа и рассматривает вариант с приглашением Жозе Моуринью на пост главного тренера.