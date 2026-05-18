Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением об игре лидеров атаки команды Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе после победного матча чемпионата Испании против «Севильи» (1:0).

Специалист отметил, что остался доволен выступлением всей команды, подчеркнув высокий уровень обоих форвардов — Винисиуса и Килиана Мбаппе.

«Безусловно, они оба входят в пятёрку самых влиятельных игроков мира. В "Реале" счастливы, что в команде есть такие футболисты. Жаль, что Килиан не смог забить. Надеюсь, что ему повезёт в следующем матче», — сказал Арбелоа пресс-службе «Реала».

За тур до окончания сезона мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.