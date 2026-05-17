Заур Тедеев выступил с заявлением после увольнения с поста главного тренера «Акрона».

Заур Тедеев
Заур Тедеев globallookpress.com

Тольяттинский клуб объявил о расставании со специалистом после крупного поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в последнем 30-м туре РПЛ.  «Акрон» финишировал в зоне стыковых матчей.

«Всегда есть что сказать.  Максимально благодарен футболистам.  Понятное дело, что после такого результата, после предыдущего матча с "Ростовом", наступил момент, когда руководство принимает единственно верное решение, — дальше вместе не работать.  Более того после матча с "Локомотивом" обсуждали этот момент.  Были предложения к руководству в том числе, что настал тот час, когда надо что-то менять.  Я всегда был на контакте и ни от кого не скрывался.  Я провёл самое счастливое тренерское время в своей жизни именно в "Акроне".  Добивались вместе.

Абсолютно благодарен каждому участнику этого большого проекта.  Я уверен, что "Акрон" должен добиться максимального результата в этих неприятных переходных матчах.  Тот случай, когда это должно помочь.  Тяжело так проигрывать, найти слова.  Я ухожу с высоко поднятой головой.  С большой благодарностью ко всем.  История моя с "Акроном" закончилась.  Команда "Акрон" должна играть в РПЛ.  Со стороны владельца делается многое.  Хочу вернуться когда-нибудь на свой стадион и, возможно, нанести удар с центра поля.  Болельщики и народ стали мне близки», — передает слова Тедеева Чемпионат.

В стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Акрон» сыграет против «Ротора».  Первый поединок между этими командами состоится в Волгограде 20-го мая, а ответная игра пройдет 23-го числа в Тольятти.