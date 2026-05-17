Заур Тедеев выступил с заявлением после увольнения с поста главного тренера «Акрона».

Тольяттинский клуб объявил о расставании со специалистом после крупного поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в последнем 30-м туре РПЛ. «Акрон» финишировал в зоне стыковых матчей.

«Всегда есть что сказать. Максимально благодарен футболистам. Понятное дело, что после такого результата, после предыдущего матча с "Ростовом", наступил момент, когда руководство принимает единственно верное решение, — дальше вместе не работать. Более того после матча с "Локомотивом" обсуждали этот момент. Были предложения к руководству в том числе, что настал тот час, когда надо что-то менять. Я всегда был на контакте и ни от кого не скрывался. Я провёл самое счастливое тренерское время в своей жизни именно в "Акроне". Добивались вместе.

Абсолютно благодарен каждому участнику этого большого проекта. Я уверен, что "Акрон" должен добиться максимального результата в этих неприятных переходных матчах. Тот случай, когда это должно помочь. Тяжело так проигрывать, найти слова. Я ухожу с высоко поднятой головой. С большой благодарностью ко всем. История моя с "Акроном" закончилась. Команда "Акрон" должна играть в РПЛ. Со стороны владельца делается многое. Хочу вернуться когда-нибудь на свой стадион и, возможно, нанести удар с центра поля. Болельщики и народ стали мне близки», — передает слова Тедеева Чемпионат.

В стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Акрон» сыграет против «Ротора». Первый поединок между этими командами состоится в Волгограде 20-го мая, а ответная игра пройдет 23-го числа в Тольятти.