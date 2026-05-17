В матче 34-го тура французской Лиги 1 « Страсбург » в родных стенах вырвал победу у « Монако » со счетом 5:4.

В составе победителей отличились Мартиаль Годо (дважды), Диегу Морейра и Себастьян Нанаси (дважды). За «монегасков» забили Ламин Камара (дважды) и Ансу Фати. Также автогол в пассиве Исмаэля Дукуре.

Результат матча

Страсбург Страсбург 5:4 Монако Монако

0:1 Ламин Камара 10' 1:1 Марсьяль Годо 34' 1:2 Ламин Камара 42' 1:3 Ансумане Фати 45+2' 2:3 Диегу Морейра 58' 3:3 Себастиан Нанаси 61' 4:3 Себастиан Нанаси 72' 5:3 Марсьяль Годо 84'

Страсбург: Гела Дуэ, Эндрю Омобамиделе, Исмаэль Дукуре, Валентин Барко ( Tyrese Noubissie 59' ), Абдул Уаттара, Самир эль Мурабет, Себастиан Нанаси ( Lucas Hogsberg 90' ), Диегу Морейра, Марсьяль Годо, Хулио Энсисо, Mike Penders

Монако: Лукаш Градецки, Джордан Тезе ( Идрисса Туре 67' ), Кристиан Мависса, Ваут Фас, Тило Керер ( Аладжи Бамба 21' ), Магнес Аклиуше ( Мамаду Кулибали 67' ), Денис Закария, Фоларин Балогун ( Мика Биерет 76' ), Ансумане Фати, Саймон Адингра ( Парис Бруннер 76' ), Ламин Камара

Жёлтые карточки: Tyrese Noubissie 69' — Кристиан Мависса 31', Ламин Камара 51'