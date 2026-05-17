В матче 34-го тура французской Лиги 1 « Страсбург » в родных стенах вырвал победу у « Монако » со счетом 5:4.
В составе победителей отличились Мартиаль Годо (дважды), Диегу Морейра и Себастьян Нанаси (дважды). За «монегасков» забили Ламин Камара (дважды) и Ансу Фати. Также автогол в пассиве Исмаэля Дукуре.
Результат матча
СтрасбургСтрасбург5:4МонакоМонако
0:1 Ламин Камара 10' 1:1 Марсьяль Годо 34' 1:2 Ламин Камара 42' 1:3 Ансумане Фати 45+2' 2:3 Диегу Морейра 58' 3:3 Себастиан Нанаси 61' 4:3 Себастиан Нанаси 72' 5:3 Марсьяль Годо 84'
Страсбург: Гела Дуэ, Эндрю Омобамиделе, Исмаэль Дукуре, Валентин Барко (Tyrese Noubissie 59'), Абдул Уаттара, Самир эль Мурабет, Себастиан Нанаси (Lucas Hogsberg 90'), Диегу Морейра, Марсьяль Годо, Хулио Энсисо, Mike Penders
Монако: Лукаш Градецки, Джордан Тезе (Идрисса Туре 67'), Кристиан Мависса, Ваут Фас, Тило Керер (Аладжи Бамба 21'), Магнес Аклиуше (Мамаду Кулибали 67'), Денис Закария, Фоларин Балогун (Мика Биерет 76'), Ансумане Фати, Саймон Адингра (Парис Бруннер 76'), Ламин Камара
Жёлтые карточки: Tyrese Noubissie 69' — Кристиан Мависса 31', Ламин Камара 51'
«Монако» с 54 очками в активе финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбург» (53) — восьмой.