«Реал» одержал победу над «Севильей» (1:0) в матче 37-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в этом матче «сливочные» забили на 15-й минуте благодаря точному удару Винисиуса.
Результат матча
СевильяСевилья0:1Реал МадридМадрид
0:1 Винисиус Жуниор 15'
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хосе Анхель Кармона (Хуанлу Санчес 70'), Андрес Кастрин, Кике Салас, Габриэль Суасо, Джибриль Соу, Неманья Гудель (Чидера Эджук 54'), Рубен Варгас (Люсьен Агум 54'), Акор Адамс, Ниль Мопе (Алексис Санчес 53'), Oso (Исаак Ромеро 78')
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингхэм (Alvaro Leiva 87'), Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинга 70'), Тиаго Питарч Пинар (Франко Мастантуоно 70'), Браим Диас (Гонсало Гарсия 77'), Винисиус Жуниор (Трент Александер-Арнольд 77'), Килиан Мбаппе, Дин Хейзен
Жёлтые карточки: Неманья Гудель 48' (Севилья), Алексис Санчес 80' (Севилья), Хуанлу Санчес 84' (Севилья)
После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 83 очками в активе. «Севилья» — на 13-й позиции (43).