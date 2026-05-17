Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов включен в список участников матча 34-го, заключительного тура французской Лиги 1 против «Парижа», информирует пресс-служба клуба.

Матвей Сафонов

Игра «Париж» — «ПСЖ» состоится 17 мая на парижском стадионе «Жан Буэн».  Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Сафонов сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, из них 12 раз сохранил ворота в неприкосновенности.  Его контракт с «ПСЖ», рассчитанный до лета 2029 года, действует до этого времени.