В матче 34-го тура французской Лиги 1 « Париж » выиграл у «ПСЖ» со счетом 2:1.

Открыли счет в игре гости усилиями Брэдли Барколя на 50-й минуте, но хозяева ответили на это дублем Алимани Гори, который забивал на 76-й и 90+4-й минутах.

Отметим, что весь матч в составе «ПСЖ» провел российский вратарь Матвей Сафонов.

«ПСЖ», который досрочно стал чемпионом Франции, в итоге завершил сезон с 77 очками. «Париж» с 44 зачетными баллами в активе финишировал 11-м.

В параллельной игре « Ницца » и « Метц » сыграли вничью 0:0. «Ницца» с 32 очками стала 16-й и сыграет в стыковых матчах за право выступать в Лиге 1, «Метц» (17) — последний.