«Алавес» одержал победу над «Овьедо» (1:0) в матче 37-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в этом матче гости забили на 17-й минуте, отличился Тони Мартинес.
Результат матча
ОвьедоОвьедо0:1АлавесВитория
0:1 Тони Мартинес 17'
Овьедо: Хорациу Молдован, Лукас Аихадо (Начо Видаль 85'), Давид Костас, Дани Кальво, Хави Лопес, Николас Фонсека, Сантьяго Коломбатто (Ильяс Чайра 66'), Санти Касорла, Альберто Рейна, Хессем Хассан (Тьяго Борбас 79'), Федерико Виньяс (Алекс Форес 79')
Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада, Вилле Коски, Факундо Теналья, Хон Гуриди (Карлос Бенавидес 87'), Антонио Бланко, Денис Суарес (Aitor Manas 69'), Тони Мартинес (Лукас Бое 82'), Абде Реббах (Юссеф Энрикес 46'), Ibrahim Diabate (Пабло Ибаньес 69'), Angel Perez
Жёлтые карточки: Федерико Виньяс 65', Лукас Аихадо 71' — Юссеф Энрикес 90+4'
«Алавес» после этого матча занимает 14-е место в таблице Примеры с 43 очками в активе. «Овьедо» — на последней 20-й позиции с 29-ю баллами.