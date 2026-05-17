Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Я в первый раз в такой ситуации. Дальнейшие планы… давайте дождемся встреч. У меня у самого нет понимая, что делать мне, футболистам и всей команде. Такие разговоры бывают уже после тура. Контракт у меня был только на один сезон.

Эта команда готова развиваться. Но как это все будет… Сейчас непонятно, как мы будем планировать следующий сезон. Это будет решение руководства, они должны дать какую‑то дорожную карту, условно говоря», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, что «Сочи» набрал 22 очка и финишировал последним в турнирной таблице РПЛ. Следующий сезон команда проведет в Первой лиге.