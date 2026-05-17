Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер оценил победу над «Кельном» (5:1) и победу в чемпионате Германии.

«Моя замена во втором тайме? Почувствовал дискомфорт в икре и не хотел рисковать перед следующей неделей.

Сегодня мы можем отпраздновать победу с размахом, учитывая результат и нашу игру. А ещё мы попрощались с Николасом Джексоном, Рафой Геррейру и Леоном Горецкой — каждый из них является достойным футболистом. Поэтому тем более замечательно, что мы показали хорошую игру в такой день, когда празднуем чемпионство.

Мой 13-й чемпионский титул с командой, конечно, тоже особенный. Это прекрасное чувство, потому что мы заслужили победу. Думаю, мы доминировали в лиге с самого начала, поэтому этот чемпионский титул такой же особенный, как и первый», — цитирует Нойера клубная пресс-служба.

«Бавария», которая досрочно завоевала чемпионство, завершила сезон с 89 очками. «Кельн» (32 балла) — 14-й.